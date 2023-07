L’Inter Miami présente officiellement Lionel Messi

Ce n’était un secret pour personne et c’était déjà officiel, ou presque. En fin de contrat au PSG, Lionel Messi avait annoncé dans une interview à la presse espagnole qu’il avait décidé de rejoindre la MLS et l’Inter Miami. Dans la foulée, la franchise américaine avait publié un post sur les réseaux pour annoncer le joueur. Mais rien depuis. Et pour cause, le joueur n’était pas encore sur place

Ce samedi, maintenant que Lionel Messi est enfin installé à Miami après la trêve internationale, et après des vacances, l’Inter Miami a enfin présenté officiellement sa nouvelle recrue. La Pulga apparaît avec la tunique rose iconique de la ville. Il sera présenté aux supporters ce dimanche 16 juillet. Il portera le numéro 10.

