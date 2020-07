Le Toulouse FC présente ses nouveaux maillots pour 2020/2021

Relégué en Ligue 2 BKT, le Toulouse Football Club vient de dévoiler ses nouveaux maillots pour la saison 2020/2021, toujours conçus par son équipementier espagnol Joma.

Pour le maillot domicile, on retrouve sans surprise une tenue violette avec un léger effet graphique ton sur ton dessus. On découvre aussi du blanc sur le col rond du maillot, sur les bordures de manches ainsi que sur les flancs tandis que la coupe du maillot est cintrée. Un short blanc uni avec un fin liseré violet en bordure et des chaussettes violettes complètent la tenue domicile du Téfécé.

Pour le maillot extérieur, place à une tunique jaune, qui est un clin d’oeil à celui de la saison 1991/1992. Le design est différent sur ce maillot avec un autre effet graphique en diagonale, toujours ton sur ton, mais on retrouve des touches violettes sur le col, les bordures de manches et sur les flancs. Un short violet avec un fin liseré jaune en bordure et des chaussettes jaunes complètent cette nouvelle tenue extérieure du TFC.