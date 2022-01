Lens - Monaco : les compositions officielles

Les huitièmes de finale de la Coupe de France offrent un duel entre le RC Lens et l'AS Monaco. A domicile, les Nordistes optent pour un 3-4-1-2 avec Jean-Louis Leca comme dernier rempart. Devant lui, Jonathan Gradit, Kevin Danso et Facundo Medina forment la défense. Les rôles de pistons sont assurés par Jonathan Clauss et Przemysław Frankowski tandis qu'on retrouve Cheick Doucouré et Seko Fofana dans le double pivot. Gaël Kakuta évolue en soutien derrière Florian Sotoca et Wesley Saïd.

De son côté, l'AS Monaco s'articule en 4-2-3-1 avec Vito Mannone dans les cages derrière Ruben Aguilar, Axel Disasi, Chrislain Matsima et Caio Henrique. Aurélien Tchouaméni et Jean Lucas forment l'entrejeu. Derrière le buteur Wissam Ben Yedder, Gelson Martins, Kevin Volland et Sofiane Diop prennent place. De retour de blessure, Aleksandr Golovin débute sur le banc.

Les compositions

RC Lens : Leca – Gradit, Danso, Medina – Clauss, Doucouré, Fofana, Frankowski – Kakuta – Sotoca, Saïd

AS Monaco : Mannone – Aguilar, Disasi, Matsima, Caio Henrique – Tchouaméni, Lucas – Gelson Martins, Volland, Diop – Ben Yedder