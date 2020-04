Le troll de Malcom sur les entraînements du Barça

Malcom n'a passé qu'une saison à Barcelone, où il a notamment connu deux blessures qui l'ont tenu éloigné des terrains pendant presque deux mois au total. Le joueur du Zenit, que nous avions interviewé en exclusivité sur Foot Mercato en mars dernier, est notamment revenu sur son passage en Catalogne avec une phrase qui risque de faire parler.

« Ici, on fait des double-séances. A Barcelone, on s'entraînait 40 ou 50 minutes, et c'est peut-être pour ça que je me suis blessé », a lancé l'ancien des Girondins de Bordeaux sur le ton de l'humour. Une petite blague qui vient tout de même confirmer ce qu'affirmaient déjà plusieurs médias espagnols sur la faible charge de travail imposée par Ernesto Valverde lors de son passage à la tête du club catalan.