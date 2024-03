Euro 2024 : l’Autriche envoie un message fort à la concurrence !

La trêve internationale de mars s’est achevée ce mardi 26 mars et le bilan de l’équipe de France reste mitigé. Surclassé par l’Allemagne le week-end dernier (2-0), la sélection tricolore s’est imposée contre le Chili sans réellement convaincre à l’Orange Vélodrome (3-2). Poussifs à l’occasion de ce dernier rassemblement, les Bleus devront montrer un bien meilleur visage à l’Euro 2024 qui ouvrira ses portes dans un peu moins de trois mois. En parallèle, Didier Deschamps et son staff étaient attentifs aux prestations de leurs futurs adversaires en Allemagne. Si les Pays-Bas ont mordu la poussière face à la Mannschaft (0-2) et que la Pologne a arraché sa qualification aux tirs au but face au pays de Galles (0-0, 5-4), l’Autriche, quant à elle, a fait forte impression.

Opposés à la Slovaquie, les hommes de Ralf Rangnick n’ont eu besoin que de six secondes pour mener les débats. Après un superbe raid solitaire dans la défense adverse, Christoph Baumgartner a mis les siens sur orbite en marquant sans doute l’un des buts les plus rapides de l’histoire du football professionnel avant que son compatriote Andreas Weimann ne sécurise le succès des siens dans le dernier quart d’heure (2-0). Avec ce premier succès, les Autrichiens abordaient leur second test face à la Turquie avec le moral au beau fixe. Malgré cinq changements opérés par rapport au onze de départ aligné contre les Slovaques, les Burschen ont fait le spectacle en s’offrant un succès retentissant (6-1) grâce notamment à un triplé de Michael Gregoritsch, bourreau des Lensois lors des barrages de Ligue Europa.

Avec 11 succès sur ses 14 derniers matchs, l’Autriche se porte extrêmement bien

Ainsi, l’Autriche a démarré l’année 2024 en trombe avec deux victoires en autant de rencontres et surfe sur une dynamique impressionnante. Depuis le 25 septembre 2022, date à laquelle elle s’était inclinée face à la Croatie dans le cadre de la Ligue des Nations, l’ÖFB n’a enregistré qu’une seule défaite et 2 nuls en 14 rencontres toutes compétitions confondues, soit un total de 11 victoires ! À l’occasion des éliminatoires pour l’Euro 2024, l’Autriche s’est assurée une troisième participation d’affilée à la compétition continentale. Versés dans le groupe F, les Burschen ont réussi à dompter des Suédois en convalescence par deux fois (2-0, 3-1) tout en tenant tête à la Belgique avant de perdre sur le fil lors de la phase aller (2-3). Avec un bilan plus qu’honorable lors de cette campagne de qualification, les Autrichiens ont terminé sans aucun problème à la deuxième place de sa poule derrière les Diables Rouges et avec 9 unités d’avance sur les Blågult. Depuis la prise de fonction de Ralf Rangnick, nommé manager de l’équipe nationale à la place de Franco Foda le 29 avril 2022, la sélection autrichienne est quasiment imbattable.

Grand artisan du succès Red Bull en Allemagne avec Leipzig, le natif de Backnang a été en mesure d’imposer en très peu de temps sa patte à l’image du Gegenpressing, un style de jeu intense qui s’articule autour d’un pressing intense et haut à la perte du ballon pour faire déjouer la relance adverse. À l’issue du récital face aux Turcs, l’ex-coach de Manchester United a souligné la prestation des siens tout en envoyant un message clair à ses concurrents. «J’ai été impressionné par la façon dont nous avons trouvé le chemin de nous-mêmes alors que nous étions dans une phase difficile. Les garçons qui sont entrés ont également montré qu’ils voulaient être là. Quatre des six buts étaient des buts typiques de notre équipe sur des récupérations rapides du ballon. Aujourd’hui, nous avons démontré que nous avions des qualités dans tous les domaines. L’équipe a fait preuve d’une énorme débauche d’énergie et sa performance est extrêmement forte», a exprimé le technicien allemand, reconduit pour deux ans à la tête de la sélection autrichienne.

L’Autriche a une réelle carte à jouer à l’Euro 2024 !

Portés par une génération prometteuse, les Burschen pourraient être l’une des belles surprises de l’Euro. En constante progression sur la scène continentale, l’Autriche compte dans ses rangs plusieurs cadres qui évoluent dans les plus grands clubs européens comme Marko Arnautovic (Inter Milan), Marcel Sabitzer (Dortmund) ou encore Konrad Laimer (Bayern Munich). Bien qu’elle devrait probablement se passer de son capitaine David Alaba, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche contractée le 17 décembre dernier et indisponible jusqu’à l’issue de l’exercice, la sélection autrichienne regorge de jeunes talents à l’image de Nicolas Seiwald et Christoph Baumgartner qui évoluent tous deux au RB Leipzig ou encore de Romano Schmid, sociétaire du Werder Brême et qui parvient à faire son trou dans l’effectif de Ralf Rangnick.

«Nous avons beaucoup de belles qualités. Nous avons de bons jeunes joueurs. La future génération de l’Autriche va être très bonne. Ce qui rend la sélection nationale spéciale, c’est que c’est une famille, c’est une sélection très soudée. Tout le monde s’entend bien. L’état d’esprit de l’équipe est fort, je n’ai jamais vu une équipe aussi soudée, pour être honnête», confiait Muhammed Cham au micro de RMC Sport. Si le milieu offensif de Clermont et international autrichien à quatre reprises espère être de la partie en Allemagne, ce dernier assure que l’Autriche n’a pas l’intention de faire de la figuration outre-Rhin. «Je pense qu’on peut être la bonne surprise de l’Euro. Je suis quelqu’un de confiant. En moi, en mon pays. Le football, c’est 11 contre 11 pendant 90 minutes. Tout peut arriver ! Si on est meilleurs, on peut gagner. Bien sûr, la France est un grand pays, beaucoup de talents. Les Pays-Bas aussi. Mais nous avons de bons joueurs qui jouent en Allemagne, partout dans le monde. C’est un groupe difficile. Mais tout le monde à sa chance», a certifié le natif de Linz. La France, les Pays-Bas et désormais la Pologne, futurs adversaires de l’Autriche, savent à quoi s’en tenir.