HAC - TFC : le ciseau exceptionnel de Zakaria Aboukhlal

Zakaria Aboukhlal s’est certainement offert l’un des plus beaux buts de la saison en Ligue 1. Sur la pelouse du HAC, ce dimanche, à l’occasion de la 23e journée, l’attaquant toulousain a, en effet, ouvert le score d’un magnifique retourné acrobatique.

Présent à la réception d’un centre en cloche de Shavy Babicka, le buteur de 25 ans a finalement vu sa reprise du ballon du pied gauche terminer sa course dans les filets de Mathieu Gorgelin, après avoir frappé le poteau droit. Un petit bijou et le 7e but de la saison pour lui.