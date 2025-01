OL : Thiago Almada a fait ses débuts contre Nantes

Alors qu’il n’avait pas encore joué, Thiago Almada (23 ans) a déjà fait du bruit en Ligue 1. Arrivé via la forme d’un prêt gratuit de Botafogo - autre club du groupe Eagle de John Textor et en dépit de l’interdiction de recrutement du club rhodanien - Thiago Almada avait été ajouté au groupe de l’OL pour la réception de Toulouse. Mais alors qu’il n’a pas joué la moindre minute, le Téfécé avait dénoncé une «escroquerie» et avait estimée que son arrivée était contraire aux règles, en raison de l’interdiction de recrutement prononcée par la DNCG contre l’OL.

Une réclamation rejetée par la commission juridique de la LFP, estimant que le contrat avait été homologué par la LFP, après un avis favorable de la DNCG. Et ce dimanche, pour le déplacement à Nantes, Thiago Almada est entré à la 64e minute, à la place de Rayan Cherki, et a disputé ses premiers pas sous le maillot lyonnais.