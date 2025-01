OL : la réclamation contre Thiago Almada rejetée

L’arrivée de Thiago Almada (23 ans) à l’Olympique Lyonnais a déjà fait du bruit. Samedi dernier, le Toulouse FC s’était plaint de la qualification de la recrue argentine hivernale de l’OL. Arrivé via la forme d’un prêt gratuit de Botafogo - autre club du groupe Eagle de John Textor et en dépit de l’interdiction de recrutement du club rhodanien - Thiago Almada avait été ajouté au groupe de l’OL pour la réception de Toulouse. Mais alors qu’il n’a pas joué la moindre minute, le Téfécé avait dénoncé une «escroquerie».

Via son président, Damien Comolli, Toulouse avait contesté auprès de la Ligue la présence de l’Argentin de 23 ans et estimé que son transfert était contraire aux règles, en raison de l’interdiction de recrutement prononcée par la DNCG contre l’OL. Après étude du dossier, la commission juridique l’a rejetée ce vendredi, et l’a notifiée aux deux clubs en fin d’après-midi comme l’informe Le Progrès. La commission a estimé que le contrat avait été homologué par la LFP, après un avis favorable de la DNCG. Thiago Almada peut donc sereinement jouer avec l’OL.