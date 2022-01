Lille : Hatem Ben Arfa dans le groupe pour le déplacement à Brest

La suite après cette publicité

Sans contrat depuis son départ des Girondins de Bordeaux la saison dernière, Hatem Ben Arfa (34 ans) s'est engagé avec le LOSC cet hiver pour un contrat de six mois, soit jusqu'à la fin de la saison. En conférence de presse ce vendredi, avant d'aller à Brest pour le compte de la 22ème journée, Jocelyn Gourvennec a assuré que l'international français serait dans le groupe pour le déplacement en Bretagne.

«Concernant l'effectif à ma disposition, il est au complet. Les recrues sont là également. Edon (Zhegrova) et Hatem vont bien et se sont entraînés normalement. Hatem sera bien dans le groupe demain. Hatem est un joueur spécial. Il a l'expérience de cette situation. Sur le plan musculaire, il est bien. Il est apte, il se sent bien. Il sera donc avec le groupe», a expliqué le technicien des Dogues.