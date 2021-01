Barça : Ronald Koeman explique pourquoi Antoine Griezmann est remplaçant

La suite après cette publicité

Antoine Griezmann est toujours dans le dur en Catalogne. Remplaçant lors du court succès à Huesca, le Français de 29 ans traîne son spleen sur le banc puis sur le terrain quand il joue. Le Barça a toujours confiance en lui mais Martin Braithwaite lui est passé devant dans l'esprit de son entraîneur. Le Néerlandais s'en est expliqué en conférence de presse ce mardi, à la veille du déplacement sur la pelouse de l'Athletic. Il explique qu'avec le système de jeu actuel, il doit sacrifier des éléments offensifs, et c'est l'attaquant champion du monde qui trinque.

«Si on joue avec trois milieux de terrain, il faut trouver les trois qui jouent devant car il n’y a pas de place pour tout le monde. On a Messi, et Ousmane Dembélé est beaucoup mieux physiquement. Ousmane est un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il ouvre les espaces. J'aime ce type de joueurs. Je dois choisir parmi plusieurs joueurs, on ne peut pas toujours jouer avec les mêmes joueurs. Griezmann sait tout ça. C'est un garçon que j'aime. Je lui parle beaucoup et il sait ce qu’il doit améliorer. J'aime commenter son jeu et nous parlons souvent donc il connaît parfaitement sa situation. »