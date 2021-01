FC Barcelone : le temps presse pour Antoine Griezmann...

La suite après cette publicité

Vendre absolument pour recruter. Le FC Barcelone est logé à la même enseigne que bien d'autres clubs européens, handicapé financièrement par l'impact de la Covid comme par les mauvais choix sur le mercato effectués depuis plusieurs années. Les pistes sont pourtant connues, d'Eric Garcia à Georginio Wijnaldum en passant par Memphis Depay. Mais il faut vendre pour boucler ces arrivées et si les candidats au départ sont évidemment ceux qui ne jouent pas ou peu, certaines rumeurs font parfois part d'une volonté de céder Antoine Griezmann.

Il faut dire que l'international français est toujours à la peine au FC Barcelone. Mis sur le banc lors de la dernière rencontre de Liga, face à Huesca, le joueur de 29 ans n'est entré que pour les dix dernières minutes de jeu. Il a été remplacé lors des 4 matches précédents au cours desquels il était titulaire. Et le journal As s'interroge clairement sur son cas en titrant : « Koeman ne sait plus quoi faire avec Griezmann ». Le coach néerlandais n'a plus de solution pour relancer l'ancien Colchonero, après l'avoir installé un temps côté droit, parfois dans l'axe en soutien de l'attaquant ou même en pointe.

Une dernière chance pour Griezmann

Mais selon le journal pro-Barça Sport, le Barça ne veut pas baisser les bras, et refusera donc de le mettre sur le marché en janvier. Tant pis si Koeman place Messi en 10 sous un pur numéro 9 avec Pedri et Ousmane Dembélé sur les côtés, tant pis si Griezmann doit faire quelques matches sur le banc, l'objectif reste de lui laisser encore le temps de parvenir à trouver la bonne carburation au Barça. Mais de combien de temps dispose-t-il réellement ?

Tout dépendra de la nouvelle direction qui doit être élue en janvier. Le nouveau président du FC Barcelone décidera de la nouvelle orientation du club et pourrait choisir de solder tout ce qui ramène aux échecs de l'ère précédente. C'est donc à Griezmann de faire en sorte de ne plus être considéré comme un flop dans les prochains mois pour sauver son histoire et sa place au Barça.