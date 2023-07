Real Madrid : Jude Bellingham va obtenir la nationalité irlandaise

La suite après cette publicité

Arrivé cet été en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 103 millions d’euros, le milieu de terrain anglais Jude Bellingham est non seulement venu renforcer l’entrejeu de Carlo Ancelotti, mais occupe également depuis sa signature un place d’extra-communautaire selon le règlement de la Liga. Et alors que la Casa Blanca n’est autorisée à en avoir que trois dans son effectif, la solution a été trouvée pour éviter cela…

En effet, selon les indiscrétions de Marca, l’international des Three Lions (24 sélections, 1 but), sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2029, va obtenir un passeport irlandais, ce qui lui permettra donc de ne plus être considéré comme extra-communautaire. Avec cette nouvelle démarche, ce statut ne concernera qu’un seul joueur chez les Merengue, en la personne de Reinier (21 ans), qui n’a jamais réussi à s’imposer à Madrid depuis son recrutement en 2020.

