Le Maroc veut encore voler Lamine Yamal à l’Espagne !

Et si le Maroc jouait un sale tour à l’Espagne ? Ces derniers mois, les deux pays ont été à la lutte pour Lamine Yamal, la sensation du FC Barcelone, tout juste âgée de 16 ans. Finalement, le Catalan a misé pour le pays où il est né et a grandi, l’Espagne, plutôt que pour le pays d’où est originaire son père, le Maroc. Il a même déjà disputé ses premières minutes avec la Roja, face à la Géorgie et Chypre lors de la dernière trêve, faisant même trembler les filets à une reprise. Des débuts remarqués, et une belle enflammade s’en est suivie en Espagne.

Le natif de Mataro était logiquement dans la liste du sélectionneur Luis de la Fuente pour cette nouvelle série de matchs internationaux du mois d’octobre, face à l’Écosse et la Norvège. Seulement, l’international espagnol souffre d’une petite blessure au psoas et ne pourra pas défendre les couleurs de l’Espagne. Il a ainsi fait le voyage pour passer des tests avec les médecins de la Roja, qui l’ont déclaré inapte.

Il peut encore changer de sélection

Et là, une fenêtre de tir s’ouvre pour le Maroc. Effectivement, il n’a joué que deux matchs avec sa sélection, et le règlement de la FIFA l’autorise donc encore à changer de pays. S’il avait disputé un troisième match avec la Roja, cela aurait été impossible. Mais jusqu’à la trêve de mi-novembre - dans le cas où il soit sélectionné et disponible - il est donc encore possible de le voir troquer la tunique rouge et jaune de la Roja pour le maillot rouge et vert du Maroc. Comme l’indique AS, le Maroc y croit encore et va tenter le coup. La Fédération Marocaine insiste en coulisses pour convaincre le Barcelonais de représenter les Lions de l’Atlas.

Le média espagnol explique que la pression du Maroc est même incessante, et qu’une offre financière a même été faite au joueur pour qu’il accepte de jouer sous les ordres de Walid Regragui. En revanche, toujours selon la publication ibérique, le principal concerné n’a pas vraiment l’intention de changer d’avis et veut continuer de jouer pour l’Espagne. Le Maroc devra donc se montrer convaincant…