Chelsea : l’annonce forte de Thiago Silva

Clap de fin pour Thiago Silva ? Après l’élimination des Blues mardi soir, en quart de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid (0-2, 0-4 score cumulé), le défenseur brésilien s’est livré sur son ressenti et a glissé une phrase qui a de quoi mettre la puce à l’oreille. Lucide sur la très probable non-participation de Chelsea en Ligue des Champions la saison prochaine, le défenseur de 38 ans a indiqué qu’il s’agissait donc peut-être hier de son dernier match dans la compétition.

«On a bien contrôlé le match en première période, on a raté quelques occasions de but. Tandis que le Real, la moindre opportunité qu’on leur donne, ils en profitent pour marquer, a relevé l’ancien joueur du PSG au micro de Canal+ On arrive à se créer des occasions de buts, mais je ne comprends pas pourquoi on n’arrive pas à la mettre au fond. Ce n’est pas que la faute des attaquants, car il y a aussi des occasions que, nous défenseurs, avons ratées, comme celle de (Marc) Cucurella. S’il marque, cela aurait été une autre deuxième mi-temps. La frustration est là: peut-être que cela a été mon dernier match de Ligue des champions. C’est triste de finir comme ça…»

