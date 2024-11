Ligue Europa : Nice giflé par les Glasgow Rangers et quasi éliminé, Manchester United et Francfort arrachent leur victoire

Suite de la 5e journée de Ligue Europa ce jeudi soir avec l’OGC Nice qui devait impérativement prendre les trois points à domicile pour espérer continuer dans la compétition. La formation de Franck Haise, dans les dernières places du classement, devait donc dominer une équipe des Glasgow Rangers qui restait sur 2 victoires, 1 nul et 1 défaite dans la compétition. Ce n’était pas chose aisée et cela s’est vite confirmé après une première période tout simplement chaotique de la part des Niçois. Après 45 minutes, les Rangers menaient tout simplement 3-0.

Classement général UEFA Europa League # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Lazio 13 5 +9 4 1 0 11 2 2 Bilbao 13 5 +7 4 1 0 9 2 3 Francfort 13 5 +5 4 1 0 10 5 4 Galatasaray 11 5 +4 3 2 0 13 9 5 Anderlecht 11 5 +4 3 2 0 9 5 6 Ajax 10 5 +10 3 1 1 13 3 7 Lyon 10 5 +7 3 1 1 12 5 8 Rangers 10 5 +6 3 1 1 12 6 Voir le classement complet

Nice corrigé et quasi éliminé

En début de rencontre, Nice semblait trop timide et subissait les vagues écossaises. Le club de la Côte d’Azur procédait en contre et voulait punir sur les transitions. Mais derrière, l’équipe montrait bien trop d’attentisme. Peu après la demi-heure de jeu, le Marocain Hamza Igamane, trouvé dans la surface, avait tout le temps de remiser sur Cerny qui voyait son tir, dévié, finir sa course dans le but de Bulka (1-0, 35e). Trois minutes plus tard, le milieu offensif Diomandé profitait d’une mauvaise gestion de la profondeur des Niçois pour faire le break (2-0, 38e).

Comme si cela ne suffisait, les Niçois étaient ensuite plombés par une grossière erreur de relance d’Abdelmonem. L’international égyptien jouait en retrait pour Bulka mais le ballon était intercepté par Igamane qui n’avait plus qu’à dribbler le portier niçois et finir dans le but vide (3-0, 45e). Le Marocain s’offrait un doublé au retour des vestiaires en profitant une nouvelle fois d’une mauvaise passe de la défense niçoise. Cette fois, c’est Rosario qui manquait sa passe. Igamane récupérait le cuir, se jouait du défenseur et allait finir tranquillement (4-0, 54e). Bouanani a réduit l’écart sur coup franc en fin de match. Mais c’est tout. Avec cette nouvelle gifle reçue, Nice est avant-dernier du classement de C3 et peut dire quasiment adieu à la qualification.

Manchester United arrache la victoire, Francfort sur le podium

Dans les autres rencontres, Manchester United a lutté face à Bodo/Glimt mais a réussi à s’en sortir. Tout avait pourtant très bien commencé puisque Garnacho avait ouvert le score après une petite minute de jeu. Mais le club norvégien avait inscrit deux buts pour prendre l’avantage. Il a fallu un doublé de Rasmus Hojlund pour donner la victoire aux hommes de Ruben Amorim (3-2). Dans le choc entre Tottenham et la Roma, les deux équipes se sont quittés sur un match nul (2-2). Heung-Min Son a trouvé le chemin des filets dans ce match tout comme Evan Ndicka côté Roma et surtout Hummels dans les arrêts de jeu pour égaliser.

Dans le haut du classement, Francfort a récupéré sa troisième place après sa victoire, non sans mal, face à Midtjylland. L’homme en forme Marmoush a donné la victoire aux siens grâce à un penalty. En déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad, l’Ajax Amsterdam avait aussi l’occasion de monter sur le podium. Mais la formation de l’ancien coach niçois Francesco Farioli a chuté face aux Basques (0-2) et pointe désormais à la 6e place du classement. À noter aussi la victoire du Fenerbahçe de José Mourinho contre le Slavia Prague (2-1) grâce à Youssef En-Nesyri et la victoire de Braga face à Hoffenheim (2-0).

Les résultats de 21h