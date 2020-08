L'Inter Miami dans la course pour Willian

Il y a certainement de bonnes affaires à saisir sur le marché des joueurs libres de tout contrat. Le Brésilien Willian est l'un d'entre eux. Son bail à Chelsea arrive cet été à son terme et les Blues essayeraient de le prolonger. Mais l'ailier de 31 ans peut signer où il le souhaite et des équipes comme Arsenal, l'Inter ou le FC Barcelone se seraient positionnés pour l'attirer.

Mais selon le média Sky Sports, un autre prétendant voudrait entrer dans la danse. Et ce serait l'Inter Miami de David Beckham. Un contrat de 3 ans et demi avec un salaire très élevé auraient même été offerts à l'international auriverde par la franchise floridienne. Souvent titulaire, à la vue de ses 36 matchs disputés cette saison avec Chelsea en Premier League, pour 9 buts et 7 passes décisives, il pourrait pourtant être tenté par l'aventure américaine.