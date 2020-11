Ligue 1 : l'AS Monaco se reprend après Lyon et corrige Bordeaux

À l'occasion de la neuvième journée de Ligue 1, l'AS Monaco recevait les Girondins de Bordeaux à Louis-II. Les hommes de Niko Kovac, giflés à Lyon dimanche dernier (4-1), voulaient laver l'affront cet après-midi. Côté girondin, on visait clairement le top 5 du classement en cas de succès en Principauté. Pour cette affiche du dimanche après-midi, l'ASM se présentait en 4-3-3 avec le trio Gelson Martins, Wissam Ben Yedder, Kevin Volland en pointe. Jean-Louis Gasset optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Hwang en attaque. L'ancien entraîneur de l'AS Saint-Etienne titularisait également Hatem Ben Arfa.

Il fallait attendre la 19ème minute pour entrevoir la première opportunité du match. Bien lancé par Adli, Hwang voyait sa frappe contrée revenir sur Oudin mais Lecomte s'interposait devant le joueur bordelais. Trois minutes plus tard, l'ASM se procurait sa première occasion du match mais la frappe de Ben Yedder était déviée en corner (22e). Les hommes de Kovac obtenaient un penalty logique quatre minutes plus tard suite à une tête de Ben Yedder déviée de la main par Pablo. Le buteur monégasque ne tremblait pas et transformait la sentence (1-0, 28e).

L'AS Monaco réalise un festival offensif

L'AS Monaco réalisait le break deux minutes plus tard. Ben Yedder décalait Aguilar sur la droite qui centrait pour Gelson Martins. L'ailier portugais se jetait et trompait Costil (2-0, 30e). Bordeaux prenait l'eau et Monaco inscrivait un troisième but une minute plus tard. Ben Yedder sur la gauche distillait un excellent centre pour Volland dont la tête ajustait Costil (3-0, 31e). Au retour des vestiaires, Jean-Louis Gasset tentait d'insuffler une nouvelle dynamique avec les entrées de Briand, De Préville et Zerkane (46e). Insuffisant cependant pour déboussoler les Monégasques et Kevin Volland, sur un corner frappé par Gelson Martins, sollicitait à nouveau Costil (56e).

L'AS Monaco assénait le coup de grâce quelques minutes plus tard. Ben Yedder réalisait un superbe décalage pour Gelson Martins dont le centre trouvait Volland qui catapultait le cuir au fond des filets (4-0, 58e). Avec cet avantage conséquent, les hommes de Niko Kovac géraient tranquillement la fin de match. Sofiane Diop en profitait pour solliciter Costil d'une belle frappe (74e). Grâce à ce quatrième succès de la saison, l'AS Monaco se hissait à la septième place au classement.

