Wolves : Ruben Neves intéresse Newcastle

Après plus de cinq ans de bons et loyaux services, Ruben Neves (25 ans) pourrait bientôt changer d’air. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Wolverhampton, le milieu de terrain portugais est de plus en plus courtisé sur le marché, où sa cote a grimpé au fil des saisons. L’international lusitanien (37 capes), qui a récemment clamé son amour pour le Barça, figure dans le viseur de Newcastle en Premier League, d’après nos confrères du Daily Mail.

Aucune prise de contact n’a pour le moment été effectuée dans ce dossier, mais les Magpies, prétendants sérieux au top 4 du championnat anglais cette saison et nouveau club le plus riche de la planète foot, pourraient bien offrir un renfort de poids à Eddie Howe. Newcastle pourrait toutefois rester calme cet hiver, sauf urgence de dernière minute. Ruben Neves ne devrait en tout cas lui pas prolonger son bail avec les Wolves.

