Bayern Munich - Lazio : les compositions officielles

Les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions débutent ce soir avec un choc au sommet entre Le Bayern Munich et la Lazio. Les Italiens ont l’avantage après leur succès 1-0 de l’aller. A domicile et pour inverser la situation, le Rekordmeister de Thomas Tuchel s’articule dans un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer comme dernier rempart derrière Joshua Kimmich, Matthijs de Ligt, Eric Dier et Raphaël Guerreiro en défense. Aleksandar Pavlovic est placé en sentinelle auprès de Leon Goretzka. En attaque, Harry Kane est soutenu par Leroy Sané, Jamal Musiala et Thomas Müller.

De leur côté, les Biancocelesti de Maurizio Sarri s’organisent dans un 4-3-3 classique avec Ivan Provedel dans les cages derrière Adam Marusic, Mario Gila, Alessio Romagnoli et Luca Pellegrini. Matias Vecino est placé comme sentinelle avec Mattéo Guendouzi et Luis Alberto à ses côtés tandis que Felipe Anderson et Mattia Zaccagni occupent les couloirs. Devant, Ciro Immobile est seul en pointe.

Les compositions

Bayern Munich : Neuer - Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro - Pavlovic, Goretzka - Sané, Müller, Musiala - Kane

Lazio Rome : Provedel - Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini - Guendouzi, Vecino, Alberto - Anderson, Immobile, Zaccagni