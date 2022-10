Juve : Angel Di Maria déclare déjà sa flamme à la Vieille Dame

Après sept ans de bons et loyaux services au Paris-Saint Germain et 295 matchs joués, Angel Di Maria (34 ans) a quitté librement cet été, le club de la capitale, pour rejoindre la Juventus Turin. Dans des propos repris par Tuttosport, "El Fideo", à peine arrivé depuis quelques semaines en Italie, a l'impression d'y être depuis des années.

La suite après cette publicité

« Ce cliché remonte à mon quatrième ou cinquième jour en noir et blanc. Eh bien, il semblait que j'étais à la Juventus depuis 4 ou 5 ans. Cette photo montre l'affection et ce qu'est vraiment la Juventus : une grande famille. Pour moi, être arrivé ici est bien plus qu'important : je me sens comme chez moi. Depuis le premier jour ». C'est ce qu'a commenté le milieu de terrain argentin, à propos d'une photo, où il est entouré de quelques coéquipiers peu de temps après son arrivée.