Walid Regragui reste à la tête du Maroc

Il était attendu comme un favori de la compétition, il a pris la porte en huitièmes de finale. Le sélectionneur marocain Walid Regragui a subi une sacrée déconvenue face à l’Afrique du Sud en s’inclinant 2-0 lors de cette Coupe d’Afrique des Nations 2023 qui se déroulait un an après une Coupe du monde où les Lions de l’Atlas avaient atteint le dernier carré. Dans ce contexte, l’avenir de Walid Regragui était encore flou.

La suite après cette publicité

Finalement, ce lundi, la fédération marocaine a tranché pour l’avenir de Walid Regragui en décidant de le conforter dans ses fonctions en vue notamment de la CAN 2025 qui se déroulera au Maroc et la Coupe du monde 2026 dont les éliminatoires reprendront en mars prochain. «La Fédération Royale Marocaine de Football renouvelle sa confiance à M. Walid Regragui pour diriger la prochaine étape, en lui apportant tous les moyens de soutien et d’accompagnement afin d’accéder au statut que mérite le football national en général et l’équipe nationale en particulier. La Fédération Royale Marocaine de Football remercie également les supporters marocains fidèles à l’équipe nationale à l’intérieur et à l’extérieur du pays pour l’esprit patriotique et le grand sacrifice dont ils font preuve, en particulier les supporters qui ont enduré les difficultés du voyage en Côte d’Ivoire, les appelant à soutenir et encourager davantage l’équipe nationale à relever le défi de la Coupe d’Afrique 2025» peut-on lire dans un communiqué.