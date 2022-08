MU : la réaction de Raphaël Varane après la signature de Casemiro

Le Real Madrid et Manchester United ont annoncé ce vendredi soir un accord de principe trouvé pour le transfert du milieu de terrain brésilien Casemiro : «le transfert est soumis à l'accord des conditions personnelles, aux exigences du visa britannique et à un examen médical. Nous sommes tous impatients d'accueillir Casemiro à Old Trafford», peut-on lire dans le communiqué.

Une arrivée chez les Red Devils qui ne laisse pas insensible son ancien coéquipier à la Maison Blanche : Raphaël Varane. Tout sourire sur son compte Instagram, le champion du monde 2018, à Manchester depuis l'été dernier, va retrouver l'international auriverde (63 sélections, 5 buts) qu'il a côtoyé au Real durant 203 rencontres toutes compétitions confondues entre 2012 et 2021.