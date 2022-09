PSG : la sortie remarquée de Verratti sur Galtier

La suite après cette publicité

Hier soir, Christophe Galtier passait un sacré test. Pour son premier match de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain (il a déjà disputé cette compétition avec Lille), le nouveau coach rouge et bleu devait se mesurer à la Juventus. Un test qu’il a réussi puisque les siens se sont imposé 2 buts à 1.

De quoi confirmer l’excellent début de saison des Parisiens et surtout la bonne gestion de Galtier. D’ailleurs, Marco Verratti a rendu un bel hommage à son coach hier au micro de Mediaset. « Le coach est très intelligent, nous sommes une équipe difficile à entraîner. Il a su faire comprendre à tout le monde qu'il y a un objectif qui est de gagner et de jouer tous ensemble, il nous a donné une organisation et un sens des responsabilités envers chacun. » Galtier appréciera.