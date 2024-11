Éliminatoires Coupe du Monde 2026 : la lutte fait rage dans la Zone Asie

Gagner un ticket de qualification est très compliqué en zone Asie, probablement la confédération qui nécessite une régularité et une solidité sans faille. Les éliminatoires de la zone Asie de la Coupe du Monde 2026 sont ainsi organisées par la Confédération asiatique de football (AFC) et concernent les 47 équipes nationales asiatiques, mais seulement 8 ou 9 pourront bénéficier d’un précieux sésame pour la prochaine édition aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le système de qualifications est composé de cinq tours. Les deux premiers tours ont eu un double enjeu puisqu’ils servaient également d’éliminatoires pour la Coupe d’Asie des Nations 2027. Le premier tour concerne seulement les 20 équipes classées de la 27e à la 47e de la zone AFC au classement FIFA qui se rencontrent en matchs aller et retour à élimination directe.

Le deuxième tour regroupe les dix vainqueurs du premier tour, qui sont alors rejoints par les 26 autres pays classés de la 1ère à la 26e place de la zone AFC. Ces 36 nations sont alors réparties en 9 groupes de quatre équipes. Les équipes s’affrontent en matchs aller et retour. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le troisième tour. Au cours de cette phase, plusieurs nations telles que le Liban, l’Inde, la Syrie ou encore le Yémen n’ont pas pu filer au prochain tour. Et c’est ainsi que le troisième tour, débuté en septembre dernier, se poursuit lors de cette trêve internationale de novembre. Après quatre journées disputées, de premières analyses se dégagent de ces éliminatoires à la Coupe du Monde 2026 et les enjeux à la quasi-mi-parcours se dessinent.

Des favoris qui confirment leur statut

Piqués au vif après avoir fait leur faux pas respectif en Coupe d’Asie des Nations 2023, le Japon et la Corée du Sud n’ont pas tardé à enclencher la machine pour envoyer un message à la concurrence asiatique, à commencer par les Samurai Blue. Les troupes de Hajime Moriyasu sont en train d’écraser chaque adversaire du groupe C. En affichant un bilan de trois victoires et un nul, le Japon trône fièrement en tête de sa poule avec la meilleure attaque du troisième tour de ces Éliminatoires à la Coupe du Monde 2026 avec 15 buts inscrits, mais aussi la meilleure défense avec seulement un but encaissé contre l’Australie (1-1). On peut citer les larges victoires contre la Chine (7-0) et Bahreïn (0-5) mais aussi le solide succès face à l’Arabie saoudite (0-2). Du côté des Guerriers Taeguk, tout va bien dans le meilleur des mondes également : les coéquipiers de Kang-in Lee confirment leur statut avec cette première place du groupe B grâce à leurs trois victoires en quatre journées. Le Japon et la Corée du Sud répondent donc présents dans ces qualifications.

Chez les autres favoris, l’Iran ne faiblit pas. Les joueurs désormais entraînés par Amir Ghalenoei pointent à la 1ère position du groupe A et sont aussi toujours invaincus avec trois victoires en quatre matchs. Après un début de troisième tour poussif où la Team Melli a dû se contenter du strict minimum face au Kirghizistan (1-0) et aux Émirats arabes unis (0-1), ils ont su dérouler contre le Qatar grâce à un doublé de Sardar Azmoun (4-1), malgré un score vierge précédent face à l’Ouzbékistan (0-0). Après l’échec en demi-finale de la Coupe d’Asie des Nations 2023, le sélectionneur iranien appelle à l’unité : « Tout le monde devrait avoir confiance dans les entraîneurs iraniens. Nous avons beaucoup de bons entraîneurs iraniens qui n’ont pas pu venir en Europe à cause de la situation politique en Iran. Je ne dis pas que les critiques ne sont pas bonnes, mais certaines personnes ont essayé de ruiner l’équipe nationale au cours des 11 derniers mois. Ce n’est pas bien… Je tiens à remercier ceux qui nous ont soutenus, ainsi que ma famille. »

L’Arabie saoudite déjà dos au mur

S’il existe une nation qui se fait remarquer en zone Asie, mais pas de la bonne manière, c’est bien l’Arabie saoudite. Cette trêve internationale s’annonce d’ailleurs particulière puisqu’elle marque le grand retour d’Hervé Renard à la tête de la sélection. En effet, arrivé en grande pompe en août 2023, l’entraîneur italien Roberto Mancini est parti en se mettant à dos les supporters et les membres de la Fédération. Les mauvais résultats accumulés ces derniers mois ont eu raison de lui et la Fédération saoudienne a décidé de rappeler à la rescousse Hervé Renard. Lors de la dernière trêve, les Faucons verts ont perdu à Djeddah contre le Japon (0-2) et ont dû se contenter d’un match nul (0-0) face à Bahreïn. Conséquences de cela, l’Arabie saoudite pointe à la 3e position du groupe C du 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cela impliquerait donc que la sélection saoudienne devrait passer par la case des barrages du 4e tour pour empocher un ticket qualificatif. « Nous devons nous excuser auprès du large public qui nous soutient. Nous n’avons pas vu l’équipe nationale saoudienne dans cette situation. Nous ne sommes pas satisfaits de ce qui se passe. Obtenir deux points en trois matches à domicile est inacceptable. Une décision sera prise si Dieu le veut. Il est impossible de laisser l’équipe se présenter ainsi pendant trois matches devant un public qui le soutient de la première minute à la dernière minute », avait déclaré Yasser Al-Mashal, président de la Fédération saoudienne de football.

Et durant cette trêve internationale du mois de novembre, l’Arabie saoudite devra faire face à un cador de la confédération asiatique en croisant le fer dès demain avec l’Australie. En effet, les Socceroos sont 2es derrière le Japon dans le groupe C avec le même nombre de points que l’Arabie saoudite et Bahreïn. Les trois nations se tiennent dans un mouchoir de poche avec 5 points pris en quatre journées disputées. Le duel entre les Australiens et les Saoudiens est donc déterminant pour prendre les devants sur le podium. À ce jour, les joueurs de Tony Popovic ont chuté contre Bahreïn (0-1), mais ont su verrouiller un précieux match nul face au Japon (1-1) après avoir déçu contre la modeste équipe d’Indonésie (0-0). Mais Hervé Renard veut y croire : « La situation est compliquée puisque nous comptons cinq points après quatre journées, à six matchs de la fin. Compliquée, mais pas désespérée. C’est un défi passionnant. Si nous y parvenons, je continue, avec en ligne de mire la Coupe d’Asie des nations que le royaume organisera en 2027. Sinon, on se dira au revoir. » D’un côté, l’Australie et ses six participations en Coupe du Monde qui sort d’un 8e de finale au Qatar. De l’autre, l’Arabie saoudite et son développement fulgurant qui va organiser la Coupe du Monde 2034.

Des outsiders veulent marquer l’Histoire

Depuis quelques années, certaines petites nations asiatiques brillent et travaillent d’arrache-pied pour développer leur sélection. Le Qatar, qui a organisé et remporté la dernière Coupe d’Asie des Nations, vise une deuxième participation consécutive à une Coupe du Monde après avoir organisé la dernière édition en 2022. Les Al-Annabi sont désormais entraînés par l’Espagnol Tintín Márquez, après des piges décevantes des deux Portugais Bruno Pinheiro et Carlos Queiroz. Depuis un an, l’ancien coach d’Al-Wakrah a bien remis la sélection qatarie sur le devant de la scène avec 11 victoires en 17 rencontres, le tout avec un trophée rapidement remporté. Néanmoins, dans les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, le Qatar a du mal à redémarrer la machine sur ce troisième tour avec 4 points en 4 journées et des faux pas contre la Corée du Nord (2-2) et les EAU (1-3). Et le calendrier à venir s’annonce tendu avec des rencontres les Émirats arabes unis et l’Ouzbékistan. D’ailleurs, les Turaniens représentent l’équipe qui monte en Asie. Ils ont été en finale contre l’Iran en Coupe d’Asie centrale des nations 2023 et les U17 se sont même inclinés contre la France en Coupe du Monde U17, tout comme en étant finaliste de la Coupe d’Asie U23 face aux jeunes Japonais, ce qui a permis au pays de participer aux Jeux Olympiques pour la première fois de son histoire.

L’Ouzbékistan continue de grimper les échelons et l’objectif rêvé est désormais une place en Coupe du Monde 2026. Actuellement 2es de son groupe derrière l’Iran, ils sont en bonne posture. Parmi les autres outsiders, la Jordanie veut surfer sur sa très belle prestation en Coupe d’Asie des Nations 2023 où les Al-Nashama avaient chuté en finale contre le Qatar. Avec deux victoires en 4 journées, la Jordanie est toujours 2e de son groupe, juste devant la surprenante Irak. Les Lions de Mésopotamie ont le même nombre de points que la Jordanie. Et d’ailleurs, les deux nations vont croiser le fer durant cette trêve internationale et la rencontre s’annonce déjà très importante pour se qualifier en Coupe du Monde 2026. On peut également citer Bahreïn qui, porté par un énorme Mohamed Marhoon, peut faire un énorme pas en avant pour une qualification historique. Positionnés à la 4e position, les Guerriers de Dilmun ont le même nombre de points que l’Australie et l’Arabie saoudite. Un exploit retentissant est donc possible et il va falloir le prouver durant les prochains jours.