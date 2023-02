PSG : le président du CUP regrette pour Neymar

Entre le Collectif Ultras Paris et Neymar, la rupture est consommée depuis longtemps déjà. Le vrai-faux départ du Brésilien au FC Barcelone en 2019 avait déçu les supporters, qui lui ont vertement reproché son attitude via des banderoles insultantes. Depuis, Neymar joue la carte de l’éloignement et les choses ne s’arrangent pas, puisqu’il ne va jamais saluer le public présent en virage.

Romain Mabille, président du CUP, a été interrogé sur cet épineux sujet sur France Bleu Paris. Et s’il regrette le pourrissement de la situation, il assure avoir fait son maximum pour arranger les choses. «J’ai essayé de parler avec les responsables, j’ai dit que j’étais ouvert au dialogue. Je n’ai pas eu de réponse. Je vois qu’il y a une volonté de laisser la situation pourrir, je ne sais pas pourquoi. J’estime que si on peut se parler, on avance ensemble, on peut trouver des solutions, c’est bien. Nous, en tant que supporters, on n’a pas non plus à courir derrière lui. Qu’il en veuille au CUP, à la limite, je suis d’accord, mais il ne salue personne au Parc. Il est entré dans un truc, je ne sais pas comment on va en sortir. C’est un joueur qui marche à l’affectif, on aurait pu avoir une autre relation avec lui », regrette-t-il, dans des propos retranscrits par Culture PSG.

