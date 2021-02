Eredivisie : Dusan Tadic offre un nul inespéré à l'Ajax sur la pelouse du PSV

S'il n'est pas aussi bouillant que le Klassieker (duel entre l'Ajax et Feyenoord), le Topper, opposant l'Ajax au PSV, reste un choc très attendu entre les deux plus grosses écuries du championnat néerlandais actuel. Cet après-midi, au Philips Stadion d'Eindhoven, le PSV (2e, 50 points) accueillait l'Ajax (1er, 56 points), pour le compte de la 24e journée d'Eredivisie. Sur une impressionnante série de 16 matches sans défaite, toutes compétitions confondues, le club d'Amsterdam se faisait d'abord surprendre par l'attaquant israélien Eran Zahavi, d'un maître coup franc déposé du pied droit dans la lucarne de Maarten Stekelenburg (1-0, 39e).

La suite après cette publicité

Mais à la 90e minute de la rencontre, un sauvetage de la main de Denzel Dumfries devant sa ligne de but, pour empêcher un tir de Davy Klaassen d'entrer, offrait un penalty à l'Ajax. Dusan Tadic le transformait d'une frappe placée sous la barre et permettait aux Amstellodamois d'enchaîner un 17e match sans défaite (1-1). Olivier Boscagli et Mario Götze étaient titulaires dans les rangs du PSV, Sébastien Haller dans ceux de l'Ajax. Toujours six points d'écart entre les deux équipes au classement, alors que l'Ajax compte un match en retard.