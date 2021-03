Le PSG est presque sûr de doubler le FC Barcelone dans le dossier Messi !

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone et les médias catalans commencent sérieusement à en avoir marre. Brouillé avec l’équipe dirigeante présidée à l'époque par Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi (33 ans) avait fini par réclamer son départ du Barça. Depuis, l’Argentin s’est calmé, mais il laisse planer le suspense concernant son avenir. Une attente insoutenable pour le microcosme blaugrana, d’autant que le Paris Saint-Germain joue avec les nerfs de tout le monde en Catalogne.

En effet, le club de la capitale ne cesse d’être cité comme étant le courtisan numéro un de La Pulga. La confirmation à demi-mot de l’intérêt francilien par Leonardo avait d’ailleurs sérieusement agacé le nouveau président des Culés, Joan Laporta. « Paris a manqué de respect au Barça en parlant publiquement de Messi. Un joueur (Neymar et Di Maria l'ont fait, ndlr) peut publiquement souhaiter la venue du meilleur joueur de l'histoire. Un club, non. Leonardo s'est trompé et je pense qu'il le sait. »

Depuis, le directeur sportif des Rouge-et-Bleu a calmé le jeu au micro de RMC Sport. « On est toujours attentif. Mais honnêtement, il n’y a rien du tout par rapport au futur, hormis les prolongations des joueurs déjà chez nous. Il n’y a rien de concret pour un autre joueur. » Mais quatre ans après avoir arraché Neymar des mains barcelonaises, le PSG serait bel et bien décidé à refaire le même coup avec Messi.

Le vestiaire parisien s'imagine déjà avec Messi

Selon le journaliste brésilien du média TNT Sports Brasil, Marcelo Bechler (qui avait été le premier à annoncer l’arrivée de Neymar au PSG), Paris croit fortement en ses chances et tout serait prêt pour accueillir la star sud-américaine. Les dirigeants franciliens pensent avoir un meilleur projet que le Barça et estiment pouvoir convaincre Messi de traverser les Pyrénées. Même s’il doit faire face à des pertes XXL à cause de la crise du coronavirus, le PSG pense disposer de bien plus de liquidités qu’un Barça en crise pour pouvoir offrir un meilleur contrat à l’international albiceleste.

Enfin, Bechler annonce carrément que le vestiaire parisien se félicite déjà de pouvoir compter sur Messi la saison prochaine. Après la rencontre disputée face aux Blaugranas mercredi dernier, un joueur du PSG aurait même dit que c’était la dernière fois qu’ils croisaient la route de Messi en tant qu’adversaire. L’optimisme est donc immense côté francilien, même si le clan Messi n’a pas souhaité confirmer l’information, rappelant qu’une décision ne sera prise qu’à la fin de la saison.