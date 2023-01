PSG : ça chauffe entre Nottingham Forest et Keylor Navas

La suite après cette publicité

La fermeture du mercato se rapproche à grands pas. Il ne reste plus que 5 jours aux différents clubs pour boucler leurs derniers dossiers. Comme toujours, des affaires mettent plus de temps à se régler que d’autres. C’est le cas de Keylor Navas (36 ans, sous contrat jusqu’en 2024). Plus les heures avancent et plus un départ du PSG semble inéluctable. Courtisé par Bournemouth et Nottingham Forest, il est d’accord pour rejoindre le second cité.

Selon les informations de L’Equipe publiées ce matin, le portier parisien a donné son accord pour rejoindre le promu. Il a également décliné l’offre d’Al Nassr, le nouveau club saoudien de Cristiano Ronaldo entrainé par Rudi Garcia. Le Costaricien préfère rester en Europe pour poursuivre sa carrière, même s’il a longuement hésité avant de dire oui au double vainqueur de la Ligue des Champions (1979, 1980).

Navas a dit oui à Nottingham Forest

Là bas, il est au moins certain d’une chose. Il jouera plus qu’à Paris car le titulaire, Dean Henderson, considéré comme le futur des Three Lions d’ailleurs en Angleterre, s’est blessé à la cuisse. Seulement, sa blessure n’a pas l’air très importante. On parle d’un retour à la compétition dès la mi-février. Le club anglais souhaite probablement renforcer la concurrence à ce poste, lui qui s’est relevé en Premier League avec cette 13e place.

Il reste tout de même à trouver un accord avec le PSG car la formule de cet arrangement n’a pas été définie (prêt, prêt avec option d’achat, transfert ?). Des négociations sont en cours. Toujours est-il que du côté du club français, on a fini par accepter ce départ car Navas touche un gros salaire (estimé à 9 M€ brut par an). Dans cette optique, le portier parisien a d’ailleurs été aperçu, ce matin à l’entraînement, en pleine discussion avec Luis Campos. Une chose est sûre, cette économie pourrait servir dans la quête d’un milieu offensif qui pallierait le départ de Sarabia.