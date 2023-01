PSG : Keylor Navas sur les tablettes de deux clubs anglais

La suite après cette publicité

Alors que Keylor Navas se rapproche de plus en plus d’un départ du Paris Saint-Germain, son club depuis 2019 et son arrivée en provenance du Real Madrid, lors de ce mercato hivernal, deux nouveaux prétendants pourraient avoir fait du gardien costaricien leur nouvelle priorité. Un temps annoncé à Naples puis au Club América (Mexique), le gardien parisien pourrait finalement rejoindre son ancien coéquipier au sein de la Casa Blanca, Cristiano Ronaldo, à Al Nassr. La rémunération annuelle du joueur de 36 ans, évaluée à 12 millions d’euros brut, n’a pas dissuadé le club saoudien pour l’instant mais ce dernier devrait faire face à une concurrence coriace avec l’arrivée de deux clubs anglais sur ce dossier.

Malgré son faible temps de jeu, Keylors Navas n’a participé qu’à une seule rencontre avec le PSG cette saison, en Coupe de France face à Châteauroux (victoire du club parisien, 3-1), l’international costaricien (110 sélections) intéresserait Nottingham Forest et aussi possiblement Bournemouth, selon les dernières indiscrétions de nos confrères de L’Equipe. Deux clubs qui évoluent en Premier League, ce qui motiverait d’autant plus le portier parisien. Nottingham Forest, actuellement 13ème du championnat anglais vient de perdre Dean Henderson, qui est prêté par Manchester United, sur blessure pour plusieurs semaines et la signature de Keylor Navas serait un sacré atout en vue du maintien à la fin de la saison. L’identité du deuxième club n’a pas filtré mais il pourrait s’agir de Bournemouth, bien mal en point cette saison. Affaire à suivre donc.

