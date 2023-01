PSG : après Cristiano Ronaldo, Al Nassr veut s’offrir Keylor Navas !

La suite après cette publicité

Keylor Navas au PSG, jusqu’à quand ça va durer ? Peut-être plus très longtemps à en croire les dernières informations de la presse espagnole. Barré par Gianluigi Donnarumma dans la capitale française, le gardien numéro 1 du Costa Rica (110 sélections) pourrait, en effet, retrouver une vieille connaissance dans les prochains jours… A la recherche d’un remplaçant depuis la blessure de David Ospina, Al Nassr, nouveau club de Cristiano Ronaldo, aurait en effet jeté son dévolu sur le natif de San Isidro.

Selon MARCA, le club saoudien aurait ainsi ouvert les négociations pour enrôler Navas, sous contrat jusqu’en juin 2024. Déterminé à frapper un grand coup, la formation dirigée par Rudi Garcia aurait même l’objectif de boucler cette arrivée à Riyad, à l’occasion du match amical que le PSG jouera contre une sélection de joueurs d’Al Nassr et d’Al Hilal dans le King Fahd de Riyad. Reste désormais à savoir si le principal intéressé acceptera de rejoindre son ancien coéquipier du Real Madrid.

Keylor Navas avec CR7 à Al Nassr ?

À l’heure d’adresser ses vœux pour le passage à la nouvelle année 2023, le portier de 36 ans n’avait, en tout cas, pas manqué de rappeler sa volonté de sortir de cette morosité ambiante. «Aujourd’hui se termine une année difficile, mais qui nous a aussi offert des moments inoubliables tant sur le plan personnel que professionnel. Nous commencerons 2023 avec beaucoup d’espoir et à la recherche de nouveaux défis !! Que Dieu vous bénisse et passez une bonne année à tous !! Dieu-Famille-Football». Priorité et alternative de choix pour Al Nassr, Keylor Navas n’est cependant pas la seule option de la très ambitieuse formation saoudienne.

Toujours d’après le quotidien espagnol, le nom de Munir, joueur actuel d’Al-Wheda et qui a joué à Numancia et Malaga, serait également sur la table pour remplacer Ospina, touché au coude. Après l’arrivée de Cristiano Ronaldo, l’équipe saoudienne a quoi qu’il en soit l’intention de frapper un nouveau grand coup. Si l’offre potentielle d’Al Nassr n’atteindra évidemment pas les sommes XXL déboursées pour s’offrir le Portugais, quintuple Ballon d’Or, nul doute que les dirigeants saoudiens auront les arguments nécessaires pour convaincre Keylor Navas de quitter la capitale française…