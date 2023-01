Mercato PSG : une surprenante porte de sortie s’offre à Keylor Navas

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain a mal débuté 2023. Dimanche, les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés 3 à 1 face au Racing Club de Lens. Une rencontre où Gianluigi Donnarumma n’a pas forcément été exempt de tous reproches. De quoi relancer les débats sur la place de numéro 1 au PSG ? Pas vraiment. Avant même le début de la saison, Galtier s’est montré très clair en indiquant que le porter italien serait titulaire. Un coup dur pour Keylor Navas, qui pensait que les cartes seraient redistribuées.

Un départ du PSG cet hiver ?

Proche d’un départ au Napoli, le gardien du Costa Rica est finalement resté dans la capitale avec l’ambition de continuer à se battre pour une place dans le onze de départ. Mais c’est du banc qu’il a vécu la première partie de saison. Après une parenthèse durant le Mondial où il a pu enchaîner 4 rencontres, Navas a de nouveau enfilé son costume de remplaçant. Mais peut-être plus pour très longtemps.

À lire

Vidéo : Mbappé et Hakimi dans le vestiaire des Brooklyn Nets !

Sous contrat jusqu’en 2024, l’ancien joueur du Real Madrid a été associé au Bayern Munich cet hiver. Les Allemands cherchent un portier pour remplacer Manuel Neuer, qui s’est cassé la jambe en faisant du ski. Mais cette piste paraît compliquée, d’autant que les Bavarois imaginent mal le PSG renforcer son prochain adversaire en Ligue des Champions. Ce mardi, une nouvelle porte s’est ouverte pour Navas.

La suite après cette publicité

Le Club América aurait coché son nom

Mundo Deportivo et plusieurs médias mexicains, dont Fox Sports, annoncent que le Club América a coché le nom du natif de San Isidro. En quête d’un gardien suite au départ de Guillermo Ochoa, l’écurie de Liga MX est séduite par son profil et surtout sa grande expérience du très haut niveau. Fox Sports assure que c’est une option et explique que le recruter ne serait pas vraiment un problème puisqu’il faudrait environ 5 millions d’euros. Mais il faudrait toutefois lui offrir un sacré salaire.

Questionné à ce sujet, Héctor González Iñarritu, directeur technique, a botté en touche. «Pas du tout, je suis en vacances avec la famille, j’apprécie beaucoup l’appel, mais pour l’instant il n’y a rien. La vérité est que je ne suis pas au courant de cette information, c’est la première fois que je l’entends». Malgré ce démenti, la presse mexicaine assure qu’un intérêt est réel. Habitué à faire de gros coups, le Club América pourrait bien tenter sa chance avec Keylor Navas (36 ans). Il reste à savoir si le gardien est intéressé par ce défi.