Jean-Michel Blanquer contre l’idée d’un Mondial biennal

Occupant désormais les fonctions de Directeur du développement du football mondial à la FIFA, Arsène Wenger avait récemment détaillé le projet de réforme qu'il désirait mener au sein de l'instance dirigeante du football mondial. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ex-manager emblématique d'Arsenal ne se fait pas que des amis, alors qu'il souhaite réformer le calendrier international et notamment proposer une Coupe du Monde, compétition si chérie par les amoureux du ballon rond, tous les deux an, au même titre qu'un championnat des confédérations. Après avoir essuyé les critiques de nombreux observateurs, soulevé les inquiétudes de l'UEFA, l'ancien coach des Gunners doit désormais faire face au pessimisme revendiqué du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports comme le relaye Le Parisien, ce vendredi.

Présent lors de la conférence de presse de rentrée commune, Jean-Michel Blanquer, dans la lignée du monde du sport européen, s'est ainsi dit largement opposé à cette augmentation du nombre de Mondiaux qui pourrait être de mise à partir de 2026 : «qu’il y ait une dimension économique au sport, personne n’en disconvient. Mais il faut faire attention à ne pas tuer la poule aux œufs d’or, comme dans la fable. À force de vouloir tirer un maximum d’argent de chaque chose, on finit par la tuer, le risque de multiplier les compétitions pour multiplier les droits TV est de porter atteinte à la santé des athlètes et également de dévaloriser la chose.» Un sentiment partagé par la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu, présente à ses côtés et soulignant l’importance de «préserver la rareté du spectacle sportif».