Le groupe de l’OM contre Saint-Etienne

Cette 22e journée de Ligue 1 se poursuit au Vélodrome ce samedi après-midi avec la rencontre entre l’OM et Saint-Etienne (17h). Roberto De Zerbi vient de communiquer un groupe de 22 joueurs qui seront présents pour ce match. Il n’y a pas vraiment de surprise.

Les recrues sont toutes présentes, à l’image de Dedic, Bennacer, Gouiri et Luiz Felipe. À noter tout de même l’absence d’Amine Harit, qui n’a plus joué depuis 4 mois et son expulsion face au PSG. Après cet épisode, l’international marocain a été blessé. Il démarre de loin par rapport aux autres.

