West Ham lance une offensive pour Filip Kostic

À la recherche d'une alternative crédible à Aaron Cresswell (32 ans), West Ham aurait fait une offre à l'Eintracht Francfort pour s'attacher les services de Filip Kostic (29 ans). C'est du moins ce qu'avance The Sun ce vendredi, alors que le polyvalent international serbe (48 capes, 3 buts) n'a plus qu'un an de contrat avec le club allemand.

Vainqueur de l'Europa League dans les rangs de Francfort, Filip Kostic avait impressionné tout au long de la campagne 2021-2022, figurant notamment dans l'équipe type de la compétition en C3. Milieu gauche de formation, l'ancien joueur de Stuttgart ou encore d'Hambourg, recruté pour 6 M€ en 2019 par l'Eintracht, est aussi à l'aise dans un rôle de piston, ce qui conviendrait au schéma de David Moyes avec les Hammers.