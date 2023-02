Vidéo : Alisson se troue à son tour !

C’est décidemment un match fou que nous offrent Liverpool et le Real Madrid. Après avoir menés de deux buts, notamment grâce à une grossière erreur de Thibaut Courtois, les Reds ont vu les Madrilènes égaliser sur un doublé de Vinicius.

Si le premier but ne doit rien à personne, si ce n’est au talent du Brésilien, sur le second, il a senti le coup venir. Et pour cause, Alisson a voulu dégager rapidement sur cette passe en retrait de Gomez mais a tiré directement dans son adversaire, tout heureux de contrer le cuir dans le but…

