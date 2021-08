UEFA Champions League : Rúben Dias désigné meilleur défenseur de la saison 2020-2021

À l'occasion du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions (retrouvez ici notre live commenté), ce jeudi, à Istanbul (Turquie), l'UEFA a décerné le titre de meilleur défenseur et l'heureux élu se nomme Rúben Dias (24 ans). Finaliste aux côtés de César Azpilicueta et Antonio Rudiger, le défenseur international portugais de Manchester City, déjà élu meilleur défenseur de Premier League de la saison dernière, a tenu à remercier l'ensemble de ses partenaires, avant de se lancer dans une nouvelle saison avec beaucoup d'ambitions. Il succède à Joshua Kimmich.

«Je suis désolé de ne pas être présent pour cette cérémonie à cause des restrictions sanitaires, mais je suis très heureux de recevoir ce titre, c'est très important pour moi de recevoir ce trophée de meilleur défenseur de la saison 2020-2021 et j'aimerais remercier tous ceux qui participent et qui ont participé à l'obtention de ce trophée. J'ai hâte de commencer la nouvelle saison.»