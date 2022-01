Claudio Ranieri n'est plus l'entraineur de Watford !

C'est officiel ! Claudio Ranieiri n'est plus l'entraîneur de Watford comme annoncé, ce lundi soir, par les Hornets, actuellement 19es de Premier League avec seulement 14 points : «Le Watford Football Club confirme le départ de l’entraîneur Claudio Ranieri. Le conseil d’administration des Hornets reconnaît Claudio comme un homme d’une grande intégrité et d’honneur, qui sera toujours respecté ici à Vicarage Road pour ses efforts à diriger l’équipe avec dignité», peut-on notamment lire dans le communiqué du club anglais.

Après une nouvelle défaite vendredi soir contre Norwich (3-0), le technicien italien qui était arrivé en octobre dernier pour remplacer l'Espagnol Xisco Munoz, quitte donc ses fonctions de manager, seulement 3 mois après son arrivée. À noter que Ranieri, qui aura disputé 14 matches pour seulement deux victoires, un nul et onze défaites, est le 8e coach des Hornets depuis 2019.

Watford Football Club confirms the departure of Head Coach Claudio Ranieri.



