OM : le tacle de Roberto De Zerbi à la LFP sur le niveau de la Ligue 1

Le niveau de la Ligue 1 est souvent un sujet de discussion pour les joueurs et les entraîneurs arrivant de l’étranger. Toujours citée dans le top 5 des plus grands championnats européens, notre L1 est cependant souvent considérée comme une ligue bien inférieure aux quatre autres (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga). Les Anglais adorent d’ailleurs la renommer Farmers League, le championnat des fermiers. De son côté, Cristiano Ronaldo y est même allé plus fort lors des Globe Soccer Awards en qualifiant la Saudi Pro League de championnat bien plus fort, sans doute convaincu par les 200 M€ annuels perçus à Al-Nassr.

La suite après cette publicité

«(La SPL est-elle meilleure que la L1 ?) Facile, bien sûr. Je ne dis pas ça parce que je joue là-bas. Je me fiche de ce que les gens disent. Les joueurs devraient venir et jouer là-bas. Essayez de sprinter par 38, 39,40 degrés, transpirer… Venez jouer ici et vous verrez. Vous ne me croyez pas, venez. Je m’en fiche de ce que pensent les gens. Tout ce qu’il y a en France, c’est le PSG. Les autres sont finis. Ils jouent, ok, mais le PSG est plus fort, ils ont de meilleurs joueurs. C’est un fait. Je ne sais pas pourquoi les gens sont surpris.» Mais cet après-midi, Roberto De Zerbi s’est montré bien plus élogieux envers la Ligue 1.

«La L1 est mal vendue par les gens qui la gèrent»

Après avoir bouclé ses six premiers mois en France, l’entraîneur italien de l’OM a fait l’éloge de notre championnat. Le Transalpin n’a d’ailleurs pas hésité à envoyer un petit tacle à la LFP. « C’est un championnat plus fort que ce que les gens peuvent penser à l’extérieur de la France. Il est mal vendu par les gens qui le gèrent. Les entraîneurs, les ambiances, ce championnat est mal vendu. On dirait un championnat de bas niveau, mais il y a de bons joueurs, des ambiances très chaudes », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

« Peut-être que ce championnat est mal vendu. Moins bien vendu que la Premier League, qui est le meilleur championnat d’Europe. Ou que la Serie A, la Liga et la Bundesliga. Je ne sais pas si c’est un problème de gestion ou de communication à l’étranger. En Italie par exemple, personne ne voit les matches de l’OM parce que ce n’est pas diffusé. Des joueurs et des entraîneurs pourraient rester en France. La France est un pays qui aime le football. C’est dommage que ce ne soit pas apprécié à sa juste valeur de l’extérieur. » À bon entendeur…

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de

bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10. Une victoire 3-0 de l’OM face au Havre vous rapporte jusqu’à 690€.

La suite après cette publicité

Suivez le match OM - LE HAVRE sur DAZN