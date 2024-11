Ligue 1 : Nice enchaîne et s’impose face à Brest

Vainqueur de Monaco la semaine dernière, Nice se déplaçait ce samedi soir sur la pelouse de Brest et espérait bien continuer sur sa lancée. Et ce fut bien le cas ce soir. Les premières grosses occasions ont été du côté brestois. Mahdi Camara a eu une belle opportunité dans la surface (3e), mais son ballon a fini trop à gauche de la cage adverse. Par la suite, servi par Camara, Pierre Lees-Melou a envoyé une frappe enroulée du droit, forçant Marcin Bulka à réaliser une belle parade (5e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Nice 16 10 +10 4 4 2 19 9 10 Brest 13 10 -3 4 1 5 13 16

Les Niçois ont cependant vite repris l’initiative. Dès la 18e minute, Jérémie Boga a trouvé le cadre de Marco Bizot et a réitéré une minute plus tard avec une nouvelle tentative stoppée par le portier brestois (19e). Mais leurs efforts ont fini par payer. Après un but de Mohamed-Ali Cho annulé par l’assistance vidéo (37e), Evann Guessand a ouvert le score pour Nice (42e, 0-1) d’une frappe sous la barre, grâce à une superbe passe d’Ali Abdi.

Brest relève la tête, mais sans succès

Encore un peu sonné par le but encaissé avant le retour aux vestiaires, Brest a toutefois tenté de rebondir rapidement. Ludovic Ajorque a vu sa tentative de la tête stoppée par Bulka (48e). Lees-Melou a ensuite trouvé l’espace pour une frappe aux abords de la surface, qui s’est écrasée sur le poteau gauche (50e). Le club finistérien a également eu d’autres occasions de recoller au score, notamment par Kenny Lala (75e) ou encore Ibrahim Salah (77e), mais elles sont restées infructueuses.

Un match frustrant pour les coéquipiers d’Hugo Magnetti, qui auront eu de nombreuses chances d’égaliser durant l’ensemble de cette période. À l’issue de la rencontre, Nice continue son ascension dans le classement et s’adjuge la 5e place de Ligue 1 avec 16 points. De leur côté, les hommes d’Eric Roy restent dans le ventre mou du Championnat, 10e avec 13 points.