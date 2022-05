ASSE : Pascal Dupraz dézingue les conditions d'accueil à Auxerre

Ce jeudi soir, l'AS Saint-Etienne se déplaçait sur la pelouse de l'AJ Auxerre pour le match aller de la finale des barrages de Ligue 1. Les Verts avaient l'occasion de prendre un précieux avantage pour le maintien face une équipe auxerroise qui a montré de belles choses lors des autres matches de barrages. Dans cette rencontre équilibrée, les deux équipes ne se sont pas départagées (1-1) et tout reste donc à faire ce dimanche lors du retour à Geoffroy Guichard.

Mais après la rencontre, l'entraineur stéphanois Pascal Dupraz a passé un coup de gueule pour dénoncer les conditions d'accueil à Auxerre ce jeudi. Et il n'a pas mâché ses mots. «Pourquoi est-ce que j'ai quitté le vestiaire à la pause ? A partir du moment où la clim ne marche pas dans le vestiaire, qu’il fait 35 ou 40 degrés… Est-ce que Guy Roux est passé par là ? Je ne sais pas. A partir de ce moment-là, on fait en sorte qu’il y ait le moins de monde possible dans le vestiaire pour que les joueurs puissent respirer une fois que j’ai donné les modifications que je voulais apporter. Je suis sorti. Le vestiaire visiteurs est très petit et la clim… On connaissait la pingrerie de Monsieur Guy Roux, il a dû faire des émules. Ils n’ont allumé la clim que lors de l’échauffement des joueurs. J’étais au frais mais j’étais le seul présent. Elle a ensuite été très vite éteinte. Guy Roux ? Je pourrais lui donner l’adresse d’un frigoriste…», a-t-il lancé avant de se plaindre de l'arbitrage. «Je ne pleure pas, mais il y avait faute sur l'égalisation, le pied en l'air de Charbonnier qui met une grosse semelle sur Boudebouz. Mais je ne cherche pas d'excuse.»