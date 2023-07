Marcel Tisserand juge le niveau du championnat saoudien !

Marcel Tisserand connaît bien la Ligue 1. Après un court passage à Monaco, puis à Lens, mais aussi dans le sud-ouest au TFC, le défenseur désormais âgé de 30 ans avait quitté l’Hexagone pour l’Allemagne. Mais depuis l’été dernier, le franco-congolais a rejoint l’Arabie saoudite du côté d’Al-Ettifaq. Un an avant tout le monde ou presque. Joueur expérimenté, Tisserand a le mérite d’avoir connu de nombreux championnats.

Invité dans l’After Foot ce mercredi, le défenseur s’est exprimé au sujet du réel niveau de compétitivité de la Saudi Pro League. «Le niveau dépend d’un club à l’autre, il y a le peloton de tête avec Al Hilal, Al Ittihad, Al Nassr… On va dire les quatre, cinq gros clubs du championnat qui sont plus au-dessus. Les autres ce sont des équipes qui se valent un peu. Donc on peut dire que le niveau est à peu près équivalent au bas de tableau du championnat de France», déclare Marcel Tisserand. L’ancien monégasque se dit même surpris de voir autant de stars arriver en Arabie saoudite : «C’était un peu une surprise pour moi au départ, quand je suis arrivé l’été dernier il n’y avait pas de grands noms connus. Puis après l’arrivée de Cristiano Ronaldo il y a eu cet effet. Cet été le mercato est croustillant». Nul doute que cet effet de mode plaise à l’ancien pensionnaire de Ligue 1, qui espère jouer les premiers rôles dès la rentrée avec son équipe.

