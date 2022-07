Tommaso Mancini, le "Zlatan" italien que s'arrachent l'AC Milan et la Juventus

La suite après cette publicité

Alors que le jeune Wilfried Gnonto s'est récemment révélé du côté de l'Italie, le futur de la Nazionale en attaque pourrait se nommer Tommaso Mancini. Seulement âgé de 17 ans, le droitier né à Vicenza se distingue avec le club de sa ville en Serie B. Débutant le 4 janvier 2021 à seulement 16 ans en deuxième division italienne, celui qui peut évoluer seul en pointe comme en soutien de l'attaquant dispose d'un potentiel certain. Disputant 13 matches de Serie B et 2 rencontres de Coupe d'Italie pour le moment, il a doucement séduit ses différents coachs de Domenico Di Carlo à Christian Brocchi en passant par le dernier Francesco Baldini.

Alors que Vicenza est relégué en Serie C et qu'il n'a pas encore marqué en professionnel, il se sent prêt à franchir le pas afin de rallier une équipe plus huppée. Un an plus tôt, Liverpool s'était d'ailleurs positionné pour recruter le buteur d'1m90. Invité en Angleterre, le jeune italien avait refusé puisqu'il souhaitait continuer à grandir à son rythme en Italie. Inscrivant plus de 70 buts avec les jeunes de Vicenza, il a été bien accompagné jusqu'à la découverte des rencontres professionnelles. D'ailleurs, il se distingue dans le même temps en sélection italienne avec 33 capes des U15 jusqu'aux U19 pour 14 buts et 3 offrandes avec la Nazionale.

Un duel Milan - Juventus, avec Empoli en embuscade

Un bilan comptable intéressant pour le joueur dont le style de jeu et le goût pour les arts martiaux ouvrent les comparaisons avec Zlatan Ibrahimovic. Tommaso Mancini prend aussi pour modèle Gianluca Scamacca, dont l'avenir se situe entre le Paris Saint-Germain et West Ham. Pour Tommaso Mancini aussi l'été risque d'être animé même si ce n'est pas vers le club de la capitale française vers lequel il va se diriger. Alors que Benfica et Séville sont placés dans le dossier, le jeune attaquant reste sur la même ligne de conduite que lorsqu'il a refusé Liverpool. Il veut rester dans son pays. Cette fois par contre, ce n'est pas du côté de Vincenza qu'il est attendu pour la saison 2022/2023.

La Gazzetta dello Sport fait d'ailleurs le point sur la situation du joueur. Outre des intérêts étrangers, trois formations italiennes sont sur les rangs avec Empoli, la Juventus et l'AC Milan. La Vecchia Signora est prête à lui offrir un rôle important avec les U23 qui évoluent en Serie C dans un premier temps tandis que l'AC Milan aimerait le laisser grandir avec la Primavera d'Ignazio Abate. Léger avantage aux Rossoneri toutefois puisque Paolo Maldini a rencontré l'entourage du joueur le 5 juillet dernier en premier et l'AC Milan pourrait payer 3 millions d'euros pour s'adjuger ses services. La course au dernier phénomène italien est lancée.