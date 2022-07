West Ham veut griller le PSG pour Gianluca Scamacca

La suite après cette publicité

Voilà plusieurs semaines déjà que le Paris Saint-Germain a fait de Gianluca Scamacca une de ses pistes prioritaires pour l'attaque. L'Italien aura un rôle de remplaçant a priori, puisque les Parisiens sont aussi sur Robert Lewandowski comme expliqué en exclusivité dans nos colonnes, mais Luis Campos le veut. Mais force est de constater que ces derniers jours, ça n'a pas beaucoup avancé.

Les discussions semblent ainsi stagner, alors que le PSG ne s'approche toujours pas des prétentions de Sassuolo. Et voilà qu'un nouvel acteur s'est présenté dans ce dossier sensible. Selon Sky Italia, West Ham a déjà formulé une offre à Sassuolo. Et les Anglais ont des arguments pour y croire et espérer devancer le Paris Saint-Germain.

West Ham propose plus que Paris

Effectivement, selon le média italien, les Hammers ont fait une proposition de 40 millions d'euros. Ce qui s'approche considérablement de ce que demande l'écurie italienne, qui attend un montant situé entre 45 et 50 millions d'euros pour son buteur de 23 ans. « La possibilité de doubler le PSG est réelle », indique même la publication italienne, alors que les deux clubs discutent des différents bonus à ajouter.

De quoi s'inquiéter côté Paris ? Dans cette affaire, tout dépendra aussi de la volonté du joueur... et de Paris. Le PSG n'a pour l'instant que formulé une offre de 30 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Si les Parisiens ne s'alignent pas sur les demandes de Sassuolo, il sera difficile de s'offrir le joueur, à moins qu'il ne fasse pression sur ses dirigeants. Si l'offre du champion de France est finalement convaincante, on peut imaginer que ce dernier a des arguments plus convaincants que ceux de West Ham pour convaincre l'international italien...