Naples : Victor Osimhen est en Allemagne

Cible de toutes les convoitises, Victor Osimhen devrait être l’un des grands animateurs de ce mercato d’été. Auteur d’une saison sensationnelle ponctuée par 28 buts et un titre de champion d’Italie historique avec Naples, l’attaquant nigérian avait vu son nom être lié avec insistance au PSG, Manchester United ou encore le Bayern Munich ces dernières semaines.

Si le prix exorbitant réclamé par Naples (plus de 130 M€) avait finalement refroidi les velléités du club munichois, la présence du Nigérian en Allemagne ce mercredi relance les rumeurs sur son avenir. En effet, Osimhen a été aperçu dans un hôtel luxueux de Berlin ce matin en compagnie de sa petite amie et de sa fille. Si les raisons de ce voyage n’ont pas été dévoilées, BILD indique que la partenaire du Nigérian, née et élevée à Wolfsburg, serait particulièrement ouverte à un retour en Allemagne. Affaire à suivre même si les chances de voir l’attaquant de 24 ans rallier le Bayern restent minces à ce jour.

