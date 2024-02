Ligue des Champions : Luis Enrique a sévèrement recadré les joueurs du PSG !

Le Paris Saint-Germain a eu très chaud. Encore une fois, au moment où la Ligue des Champions fait son retour, le club de la capitale semble pétrifié, peu importe l’adversaire. Et ce soir, la première période XXL de la Real Sociedad a mis à mal les Rouge et Bleu. Incapables de sortir du pressing basque, les hommes de Luis Enrique n’ont réussi à respirer qu’après l’ouverture du score de Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Et à la mi-temps, les murs du vestiaire francilien ont tremblé. Comme tous les observateurs, Luis Enrique n’a pas été enchanté par la prestation de ses joueurs. Interrogé à l’issue du match, le capitaine Marquinhos a d’ailleurs confié que l’entraîneur espagnol avait repris de volé ses joueurs afin qu’ils aient un sursaut d’orgueil au retour des vestiaires.

À lire

PSG - Real Sociedad : Luis Enrique a été mis au supplice

Luis Enrique a recadré ses troupes

« On a eu beaucoup de difficultés en première période. C’est une équipe qui a beaucoup de mobilité, d’engagement. On savait que ça allait être difficile. Le coach nous a tiré les oreilles, on s’est parlé. En deuxième période, c’était beaucoup mieux. On savait que si on arrivait à sortir du pressing, on aurait des espaces. Le coach était bien énervé. Luis est quelqu’un qui nous dit toujours la vérité », a déclaré le Brésilien sur Canal+, avant de poursuivre. Un coup de gueule confirmé par Bradley Barcola.

La suite après cette publicité

« Il a demandé mettre plus d’intensité, plus de mouvements, de parler entre nous ». Marquinhos a conclu : « il nous a beaucoup motivé pour avoir cette personnalité pour sortir le ballon et trouver des espaces. Il nous a donné quelques conseils. La première partie de l’objectif est accomplie. Mais ce n’est pas fini, il faut garder même état d’esprit. Continuer à bien jouer en championnat pour aller gagner là-bas. » Rendez-vous le 5 mars prochain pour le match retour.