L’appel du pied de Stanislav Lobotka au Barça

Et si le FC Barcelone trouvait son bonheur en Italie dans la quête de son milieu de terrain ? Sous contrat avec le Napoli jusqu’en 2027, Stanislav Lobotka semble ouvert à un départ de la Campanie en vue de s’offrir un challenge excitant à l’étranger. Annoncé à maintes reprises sur les tablettes du Barça, le milieu défensif de 29 ans a fait part de ses ambitions futures en marge de la rencontre entre la Slovaquie et l’Angleterre comptant pour les 8es de finale de l’Euro 2024.

«J’aimerais jouer dans un top club. Mais pour l’instant, je suis à Naples, je suis content d’y être, j’ai un contrat et une famille italienne. Si je recevais l’offre d’un grand club, je l’accepterais. Mais ce ne serait pas un problème si je restais. Je suis satisfait et ma situation sportive n’influencera pas ma vie… Le Barça ? Le mercato est ouvert et tout peut arriver. C’est un club que je suis depuis tout petit, du temps de Deco et Ronaldinho. Je l’ai toujours soutenu et c’est une question de cœur. Si une offre arrivait, j’aimerais y aller. Mais comme je l’ai dit, je suis heureux à Naples», a déclaré l’international slovaque dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Des déclarations qui font toutefois échos à celles de son agent, Branislav Jarusek, en mars dernier.