Ballon d'Or 2022 : les réactions unanimes en marge du sacre de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Karim Benzema est un plus rentré dans l'histoire ce lundi soir. Le Français a remporté la 66ème édition du Ballon d'Or France Football en devançant Sadio Mané (Bayern Muncih), Kevin De Bruyne (Manchester City) et Robert Lewandowski (Barcelone). L'attaquant du Real Madrid a conclu de la meilleure des manières une année véritablement fantastique. Outre ce trophée individuel, le Tricolore a porté à bout de bras les Merengues et les a menés vers le titre en Ligue des Champions la saison dernière. Une récompense justifiée selon tous les observateurs qui saluent un joueur hors-norme malgré son âge. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a salué de son côté «un parcours incroyable avec un talent d'exception, énormément de travail et beaucoup de résilience. »

Noël Le Graët s'est notamment exprimé après la victoire de son compatriote au théâtre du Châtelet. «Je suis vraiment très heureux pour Karim, qui mérite amplement ce Ballon d’Or. Cette distinction vient récompenser sa merveilleuse saison mais surtout célébrer le talent d’un des plus grands attaquants du monde et de l’histoire du football français, aux côtés de Kopa, Platini, Papin et Zidane. Karim est un attaquant hors norme, qui peut faire la différence à tout moment sur son talent pur, un geste, une inspiration mais c’est aussi un joueur au service du collectif, qui sait s’effacer pour faire marquer. Il n’a cessé de progresser durant sa carrière et c’est un autre de ses mérites que d’être aujourd’hui un leader indiscutable » a confié le président de la FFF.

Un Ballon d'Or au mérite

De son côté, le président à l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, est revenu sur le parcours de l'enfant du club en exprimant toute la fierté qu'il ressent pour son ancien attaquant avec à la conclusion la fameuse récompense qu'il a reçue devant un parterre impressionnant de personnalités liées au football. «C’est une immense fierté avec beaucoup d’émotion parce que Karim est un enfant de l’OL. C’est un enfant que l’on a vu grandir et que l’on a vu s’épanouir. On l’a vu réussir pratiquement tout ce qu’il a entrepris. Et puis c’est pour nous, qui l’avons non seulement embauché puisque ses premiers contrats il les a signés avec nous. C'est une fierté» a commenté l'homme fort du club rhodanien.

De nombreux anciens joueurs de haut-niveau, dont des légendes du ballon rond, ont aussi pris la parole sur leurs réseaux sociaux pour saluer une belle et juste récompense pour le joueur de 34 ans. On peut notamment citer Iker Casillas qui s'est félicité du sacre de son ancien coéquipier au Real Madrid. « Parmi les rares choses sur lesquelles je suis d'accord avec France Football : le gagnant devait être (Karim) Benzema ! Toutes mes félicitations » a écrit sur son compte twitter le portier historique de la Casa Bianca. De son côté, Michael Owen, Ballon d'Or en 2001, a rappelé que le Français était hors-concours cette année : « toutes mes félicitations (Karim) Benzema. Le candidat hors concours absolu cette année. Bien mérité. » Sobre et efficace.

Kaka, autre vainqueur du Ballon d'Or en 2007 a lui aussi tenu à féliciter au Nueve tout comme son compatriote Kylian Mbappé qui s'est classé 6ème de cette édition. De même pour Juninho, qui a joué avec Karim Benzema à l'OL entre 2005 et 2009. « Pour moi c'est mérité, il a travaillé pour ça. Le moment est arrivé dans sa carrière pour recevoir ce prix que très peu de joueurs ont reçu dans l'histoire du foot et je suis content. C'est vraiment un attaquant complet et comme je dis : Bravo Karim, tu le mérites vraiment » a commenté l'ancien Lyonnais au Progrès. Des réactions unanimes qui confirment le nouveau statut du natif de Lyon, désormais sur le toit du football mondial.