Ligue 1 : le PSG corrige Montpellier, avec un doublé de Bradley Barcola

Il n’y aura pas eu de match pour le retour du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Opposés au MHSC qui avait concédé le nul contre Strasbourg lors de la première journée (1-1), les Parisiens n’ont pas eu de mal pour enchaîner lors de leur première à domicile, après avoir écrasé Le Havre (4-1) puisque les hommes de Luis Enrique ont clairement déroulé. Sans Ramos, blessé, ni Kolo Muani, laissé sur le banc, Dembélé, Asensio et Barcola entamaient la rencontre, aux côtés des recrues Neves et Pacho.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 6 2 9 2 0 0 10 1 11 Montpellier 1 2 -6 0 1 1 1 7

Montpellier et Der Zakarian avaient pourtant anticipé l’armada parisienne en optant pour une défense à cinq… qui n’aura tenu que quelques secondes. Bien lancé par Neves, Barcola jouait de sa vitesse pour entrer dans la surface et décoche une frappe de la pointe du pied, conclue avec l’aide du poteau (1-0, 4e). Le PSG a rapidement été en maîtrise totale collective et aura été dangereux sur chaque attaque. Danger permanent, Barcola pouvait traverser son côté gauche avant de servir Neves, qui, sans contrôle, offrait une passe décisive à Asensio (2-0, 24e).

Les attaquants parisiens ont régalé

En grande difficulté en première période, le MHSC rentrait au vestiaire avec seulement deux buts encaissés, avant de complètement craquer en seconde période. Encore à cause de Barcola, qui était à la conclusion d’une belle percée de Dembélé (3-0, 52e). L’addition a encore été corsée par la suite avec une reprise de volée d’Hakimi, laissé seul sur le côté droit par une défense héraultaise absolument sous l’eau (4-0, 58e). Avant que Zaïre-Emery, auteur d’un sublime petit-pont sur Kouyaté, ne laisse une manita à Montpellier (5-0, 61e).

La suite après cette publicité

La soirée était parfaite pour le PSG, qui a d’ailleurs lancé un Doué déjà percutant pour ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs et décisif sur la magnifique frappe enroulée de Lee (6-0, 82e). En tête avec déjà dix buts inscrits en deux rencontres, le PSG ira ensuite chez le LOSC pour son premier match fort de la saison 2024-25. De son côté, Montpellier devra digérer avant d’espérer sa première victoire de la saison contre Nantes.