SPL : grâce à Cristiano Ronaldo, Al-Nassr s’impose facilement contre Al-Shabab

Après un début de saison décevant avec deux défaites contre Al-Ettifaq et Al Taawon, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo et Sergio Mané s’étaient bien repris contre Al-Fateh avec une victoire nette et sans bavure. Contre Al-Shabab, l’objectif était donc de récidiver à domicile pour rejoindre les équipes de tête de la Saudi Pro League. L’attaquant portugais des locaux ne tardait d’ailleurs pas à se mettre en évidence. Al-Nassr bénéficiait d’un pénalty pour une main d’un joueur adverse dans sa propre surface et le quintuple Ballon d’Or ne se faisait pas prier pour ouvrir le score (13e). Quelques minutes avant la mi-temps, Cristiano Ronaldo était poussé dans la surface de réparation d’Al-Shabab et les locaux bénéficiaient d’un nouveau pénalty. L’attaquant portugais trompait une nouvelle fois le gardien pour inscrire un doublé après son triplé lors du dernier match (38e).

Dans la foulée, le buteur se transformait en passeur pour Sadio Mané qui n’avait plus qu’à crucifier le portier adverse (40e). Au retour des vestiaires, le rythme retombait légèrement et il fallait attendre deux grosses fautes pour voir la rencontre s’emballer. Ever Banega était d’ailleurs exclu pour un tacle pas maîtrisé sur le genou de son adversaire direct tandis que Hattan Bahebri ne prenait qu’un carton jaune pour son tacle par derrière sur Sadio Mané (78e). Peu après, Sultan Al-Ghanam scellait définitivement la victoire d’Al-Nassr en venant pousser le ballon au fond des filets alors que Cristiano Ronaldo venait de toucher le poteau d’une tête bien sentie (80e). Grâce à cette victoire, Al-Nassr remonte et retrouve la 6ème place de la Saudi Pro League. Lors de la prochaine journée, les coéquipiers de CR7 affronteront Al-Hazm.