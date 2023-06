Strasbourg : les premiers mots de Marc Keller après la vente du club

La suite après cette publicité

C’est officiel ! Le Racing Club de Strasbourg passe sous pavillon américain. Par le biais d’un communiqué, ce jeudi, les actionnaires du RCSA ont annoncé un accord avec BlueCo, le consortium qui a racheté Chelsea FC en mai 2022. Si Marc Keller restera président de la formation strasbourgeoise, la totalité du club alsacien appartient désormais à un consortium d’investisseurs américains, notamment composé de Todd Boehly, déjà propriétaire de Chelsea, Hansjörg Wyss ou encore Mark Walter. Dans la foulée, Marc Keller a souhaité réagir à cette page qui se tourne. «C’est un jour important pour le Racing. C’est une réflexion que mes amis actionnaires et moi-même menons depuis deux ans. Nous avons construit un club sain à tous les niveaux et bien géré», a tout d’abord lancé le dirigeant français avant de préciser.

«Même s’il n’y avait pas d’urgence financière, nous étions conscients que nous avions atteint le plafond de notre modèle, et que si nous voulions continuer à faire avancer le Racing et à le projeter dans une nouvelle dimension, nous devions nécessairement être accompagnés par une structure solide capable de soutenir notre développement et notre ambition. Je me réjouis donc de la perspective d’accueillir un nouvel investisseur stratégique, avec lequel nous allons accélérer l’ambition du club de construire le Racing de demain. L’arrivée du consortium doit nous permettre de franchir cette étape, il s’agit de mettre en place les conditions d’une nouvelle ambition, d’avancer dans la continuité, en s’appuyant sur les bases qui ont fait notre succès. Je suis fier, après onze années de travail acharné avec tous ceux qui ont contribué à son succès, de permettre au club de poursuivre son ambition, en toute responsabilité. Nous le faisons pour nos supporters, pour nos partenaires, pour notre ville et notre région».

